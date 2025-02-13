WP: Ізраїль планує вдарити по ядернихобʼєктах Ірану в найближчі місяці

Ізраїль, імовірно, у найближчі місяці спробує вдарити по ядерних обʼєктах Ірану. Це може відновити напругу на Близькому Сході та спровокувати масштабніший конфілікт між державами.

Про це пишуть The Washington Post і The Wall Street Journal.

За даними медіа, така інформація міститься в аналітичних звітах американських розвідок, представлених як в останній місяць президентського терміну Джо Байдена, так і після повернення Дональда Трампа в Білий дім.

У звіті кажуть, що Ізраїль, імовірно, спробує завдати удару по іранських ядерних обʼєктах Фордо та Натанз у перші шість місяців 2025 року. Чинні та колишні посадовці США, знайомі з даними розвідки, кажуть, що після бомбардувань Ірану в жовтні 2024 року Ізраїль погіршив протиповітряну оборону країни та залишив Тегеран відкритим перед наступними ударами.

Для ударів по іранських ядерних обʼєктах, імовірно, знадобиться військова підтримка США. За Трампа, вважають співрозмовники WSJ, ймовірність того, що Ізраїль її отримає, більша, ніж була за Байдена.

Оцінка США показала, що атака Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану в найкращому разі призведе до призупинення ядерної програми на кілька місяців, або, найімовірніше, тижнів. Це також стимулюватиме Іран до швидшого збагачення урану.

Ізраїльська влада неодноразово сигналізувала, що є можливість для більш рішучих дій проти Ірану, зокрема для удару по ядерних обʼєктах. У листопаді 2024 року міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац говорив: «Іран як ніколи схильний до ударів по своїх ядерних обʼєктах. У нас є можливість досягти нашої найважливішої мети — зірвати й усунути екзистенційну загрозу Ізраїлю».