NYT: Іран вивчає прискорений спосіб виробництва ядерної зброї

Іран шукає способи скоротити цикл виробництва ядерної зброї на випадок, якщо Тегеран захоче нею обзавестися.

Про це пише газета The New York Times з посиланням на дані американської розвідки.

Нові розвіддані зібрали в останні місяці роботи адміністрації Джо Байдена, а потім передали команді національної безпеки нового президента США Дональда Трампа.

Якщо Іран ухвалить політичне рішення виробляти ядерну зброю просто зараз, його запасів урану вистачить на чотири-пʼять боєголовок. Збагатити уран до збройового рівня Тегеран міг би протягом кількох днів. Але далі виробництво боєголовки, яку можна було б змонтувати на балістичну ракету, зайняло б від року до півтора, наводить NYT оцінки американських та ізраїльських чиновників.

Однак секретна група вчених шукає спосіб скоротити швидкість виробництва до кількох місяців. Швидко виготовлена боєголовка не була б такою ж сучасною і складною, але дала б змогу Ірану провести ядерні випробування і заявити про себе як про ядерну державу.

Американські посадовці продовжують вірити в те, що Іран і його верховний лідер аятолла Алі Хаменеї не ухвалювали рішення про розробку зброї. Але нові розвіддані свідчать, що військові Ірану всерйоз вивчають нові варіанти стримування американської або ізраїльської атаки. Проксі Тегерану — угруповання ХАМАС і «Хезболла» — зазнали поразки, а Іран не зміг пробити повітряний щит Ізраїлю.

Тегеран заперечує існування ядерної програми. NYT зазначає, що цивільна влада може навіть не знати про неї, оскільки не контролює військових і Корпусу вартових ісламської революції.

За даними NYT, президент США Трамп і премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу обговорять ядерну програму Ірану на зустрічі 4 лютого. Газета зазначає, що ізраїльський лідер кілька років «був на межі того, щоб віддати наказ про удар по ядерних обʼєктах Ірану».