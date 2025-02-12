Лоукостер Wizz Air хоче відновити польоти в Україну, як тільки буде угода про припинення вогню

Угорська авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну впродовж шести тижнів, якщо Київ і Москва укладуть угоду про припинення вогню.
Про це заявив генеральний директор Wizz Air Йозеф Вараді.
Авіакомпанія хоче відновити одразу 30 маршрутів — у неї є «міцний план перезавантаження України».
Йозеф Вараді сказав, що за оцінками Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу, для безпечного відновлення польотів в українському повітряному просторі знадобиться від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.
Також він додав, що протягом шести місяців після завершення війни Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові, щоб забезпечити український ринок 5 мільйонами місць на рік на рейси за 60 маршрутами.
Станом на 2021 рік лоукостер Wizz Air займав на українському ринку 10-відсоткову частку.
- Ірландський лоукостер Ryanair розробляє план відновлення польотів в Україну, бо сподівається, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні з РФ. Ryanair хоче відновити польоти протягом чотирьох-шести тижнів після завершення бойових дій і відкрити приблизно 24 маршрути до Києва і Львова.
- Раніше видання Bloomberg писало, що латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, щойно тут відкриють повітряний простір.