Авіакомпанія AirBaltic має готовий план повернення в Україну

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки тут відкриють повітряний простір.
Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс в інтерв’ю Bloomberg.
AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови. Також авіакомпанія хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку.
«Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад і квитки продаватимуться», — наголосив Гаусс.
Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Відкриття повітряного простору України важливе для компанії через, за словами Гаусса, високий попит на подорожі в Україні та можливість літати більш прямим маршрутом з Латвії, наприклад, у Дубай чи Грецію.
- Небо над Україною закрите від початку повномасштабного вторгнення Росії. За майже три роки війни періодично лунали заяви про плани відкрити частину неба або запустити обмежені авіасполучення, наприклад з Києва до Львова. Практичні рішення поки не оголошували. Однак Україна веде офіційні переговори з американськими та європейськими регуляторами з безпеки, щоб відновити авіасполучення.
- Авіакомпанії готові літати в Україну після війни. Ryanair навіть оголошував план-повернення, який передбачає в перші 8 тижнів після закінчення війни запустити 75 авіамаршрутів з Європи до України.