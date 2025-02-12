Парламент Вірменії схвалив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС

Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про початок процесу вступу країни до Європейського Союзу.

Про це повідомило вірменське інформаційне агентство News.am.

Проєкт закону підтримали 63 депутати, проти виступили лише сім.

За закон проголосували лише представники правлячої фракції «Громадянський договір». Опозиційна фракція «Вірменія» в голосуванні участі не брала, інша опозиційна фракція — «Честь маю» — проголосувала проти.

Раніше, 9 січня 2025 року, відповідний законопроєкт підтримав вірменський уряд. Тоді премʼєр країни Нікол Пашинян заявив, що рішення про вступ Вірменії до блоку можуть ухвалити виключно шляхом всенародного референдуму. А поки потрібно обговорити та розробити спільну з ЄС дорожню карту.

Проєвропейський курс Вірменії

Вірменія взяла курс на віддалення від Росії. Це відбувається на тлі погіршення відносин і погроз з боку РФ.

У вересні 2024 року премʼєр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично контролює РФ, у загрозі суверенітету країни. А Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу перевороту в країні, підготовку до якого вели в Росії.

Пашинян заявляв, що ОДКБ не виконала зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, внаслідок якої Азербайджан повернув собі території. Через це Пашинян повідомив про намір вийти з ОДКБ.

Про плани Вірменії подати заявку на членство в ЄС стало відомо в березні 2024 року. Країна має проєвропейські прагнення, тому зміцнює відносини з країнами Заходу, зокрема зі США.