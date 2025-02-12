Білий дім звільнив генерального інспектора USAID після критичного звіту

Генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) звільнили з посади на наступний день після того, як його офіс опублікував звіт з критикою зусиль адміністрації Дональда Трампа з ліквідації агентства.
Про це повідомило телеканалу CNN джерело.
Увечері 11 лютого Полу Мартіну надіслали електронний лист від заступника директора Офісу персоналу президента про те, що його посаду генерального інспектора USAID «припинено, а рішення набуває чинності негайно».
Прессекретар Офісу генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна і сказав, що причини для його відсторонення не назвали.
За американським законодавством, адміністрація зобовʼязана повідомити Конгрес за 30 днів до звільнення генерального інспектора і вказати конкретні причини.
Мартін обіймав цю посаду з грудня 2023 року. Завдання генерального інспектора — проводити розслідування та аудит будь-яких потенційних зловживань, шахрайства і марнотратства з боку державних установ або їхнього персоналу, а також готувати звіти та рекомендації за результатами цих перевірок. Офіс генерального інспектора має працювати незалежно.
Співробітники Офісу генерального інспектора USAID також отримали повідомлення про те, що більше не мають доступу до свого фізичного офісу. Хоча минулого тижня адміністрація Трампа закрила будівлю штаб-квартири USAID у Вашингтоні, співробітникам офісу наглядового органу дозволили працювати в тій самій будівлі до вівторка.
У звіті, опублікованому 10 лютого, Офіс генінспектора USAID заявив, що скорочення адміністрацією Трампа персоналу Агенства і повне заморожування іноземної допомоги ускладнило відстеження та реагування на потенційне нецільове використання $8,2 мільярда гуманітарної допомоги.
- USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.
- 20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат. Видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що адміністрація Трампа хоче скоротити кількість працівників USAID із понад 10 000 до 290 — тобто в 34 рази.