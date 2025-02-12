У США демократи ініціювали законопроєкт, щоб зупинити ліквідацію USAID

Група демократів у Палаті представників Конгресу США внесла законопроєкт, який має перешкодити адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це пише The Hill.
Законопроєкт, авторкою якого є конгресвумен Сара Джейкобс, був представлений у 11 лютого і називається «Акт про захист національної безпеки США» (Protect U.S. National Security Act).
Він має на меті довести, що реформа USAID повинна відповідати законам і «не шкодити американській мʼякій силі» в той час, як новостворений Департамент урядової ефективності (DOGE) прагне скоротити федеральні витрати в різних агентствах і департаментах.
«За останні 10 днів Ілон Маск і DOGE закрили вебсайт USAID, закрили штаб-квартиру, відправили тисячі співробітників у відпустку та видали наказ про зупинення більшості іноземних програм допомоги, включно з гуманітарною допомогою, що рятує життя», — йдеться в заяві Джейкобс.
Джейкобс — провідна членкиня підкомітету в закордонних справах Палати представників, що контролює USAID, вона представила законопроєкт разом з 15 іншими демократами.
- USAID — це найбільший у світі донор. У 2023 фінансовому році США виділили $72 мільярди допомоги по всьому світу. Агентство заснували в 1961 році під керівництвом президента Джона Кеннеді. Щороку воно виділяє мільярди доларів, щоб подолати бідність, лікувати хвороби та реагувати на голод і стихійні лиха, а також сприяє розбудові та розвитку демократії — підтримує неурядові організації, незалежні медіа й соціальні ініціативи.
- 20 січня, у день інавгурації, президент США Дональд Трамп заморозив ініціативи USAID на 90 днів. Після цього працівників Агентства почали відправляти в адміністративні відпустки без збереження виплат. Видання The New York Times із посиланням на джерела писало, що адміністрація Трампа хоче скоротити кількість працівників USAID із понад 10 000 до 290 — тобто в 34 рази.