МОК офіційно оголосив про першу в історії Олімпіаду з кіберспорту. Коли вона відбудеться

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно оголосив про першу в історії Олімпіаду з кіберспорту, яку планують провести у 2027 році в Саудівській Аравії.

Про це йдеться на сайті комітету.

Ще у липні минулого року Міжнародний олімпійський комітет одностайно проголосував за створення перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту. Тоді казали, що перші змагання проведуть у 2025 році в Саудівській Аравії. Наразі невідомо, чому їх відтермінували на два роки.

Для організації змагань МОК співпрацює з Саудівським олімпійським та паралімпійським комітетом (SOPC). Мета цієї ініціативи — поєднати кіберспорт із традиційними Олімпійськими іграми та створити більше можливостей для кіберспортсменів з усього світу.

Наразі МОК вже створив комісію з трьома членами Олімпійського та паралімпійського комітету Саудівської Аравії, яка визначить перелік кіберспортивних дисциплін, що увійдуть до програми змагань. Головує у комісії член міжнародного олімпійського комітету Сер Міанг Нг, а співголовою є принц Абдулазіз бін Туркі Аль Фейсал.

«Зараз існує дуже чіткий шлях до історичних перших Олімпійських ігор з кіберспорту. З початком кампанії «Дорога до Олімпійських ігор з кіберспорту», яка стартує цього року, Ігри стають реальністю», — сказав президент МОК Томас Бах.

Ключовим партнером-засновником стане Фонд Кубка світу з кіберспорту (EWCF), який допоможе з вибором ігор, турнірними структурами та організацією змагань. Мета цієї ініціативи — «подолати розрив» між кіберспортом та традиційними видами спорту і створити більше можливостей для кіберспортсменів з усього світу.

Саудівська Аравія останніми роками значно збільшила кількість міжнародних змагань та загальну залученість населення до спорту. Так, країна провела понад 100 міжнародних спортивних змагань для чоловіків і жінок, зокрема з кіберспорту, футболу, автоспорту, тенісу, кінного спорту та гольфу. У цих подіях взяли участь понад три мільйони глядачів.

З 2015 року кількість людей, які займаються спортом, зросла більш ніж утричі — зараз майже половина населення активно займається фізичною активністю. Також утричі збільшилася кількість спортивних федерацій — з 32 до 97.