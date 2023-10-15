МОК планує вперше провести Олімпійські кіберспортивні ігри

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) планує створити перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту.

Про це оголосив президент МОК Томас Бах під час церемонії відкриття 141-ї сесії МОК, яка проходить в індійському Мумбаї.

За словами Баха, в усьому світі в компʼютерні ігри грають три мільярди людей, а понад 500 мільйонів із них цікавляться кіберспортом.

«Я попросив нашу нову комісію з кіберспорту МОКрозглянути створення Олімпійських ігор з кіберспорту», — сказав він.

У 2018 році МОК організував Esports Forum у Лозанні, а в 2021 році розробив концепт Olympic Virtual Series. Це був перший пілотний проект МОК у кіберспорті.

«Ґрунтуючись на досвіді Olympic Virtual Series, ми запустили Олімпійський тиждень кіберспорту в Сінгапурі на початку цього року. У Сінгапурі ми побачили доказ того, що наш комплексний підхід працює. Ми успішно об’єднали олімпійську та кіберспортивну спільноти», — розповів Бах.