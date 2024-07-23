МОК проголосував за створення перших Олімпійських кіберспортивних ігор. Вони пройдуть у 2025 році

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) одноголосно проголосував за створення перших в історії Олімпійських ігор з кіберспорту. Перші змагання проведуть у 2025 році в Саудівській Аравії.
Про це повідомили в МОК.
«Це справді нова ера для МОК. Ми йдемо в ногу з темпами цифрової революції. Мої дорогі друзі та колеги, своїм голосуванням ви створили Олімпійські кіберспортивні ігри», — заявив очільник МОК Томас Бах.
МОК негайно розпочне роботу з вибору міста і місця змагань, обере дату, визначить процес кваліфікації для гравців та інші деталі.
За словами Томаса Баха, Олімпійські ігри з кіберспорту мають привернути увагу нинішнього «цифрового покоління», щоб залишатися актуальними для молоді.
- У 2018 році МОК організував Esports Forum у Лозанні, а у 2021 році розробив концепт Olympic Virtual Series — це був перший пілотний проєкт МОК у кіберспорті. У жовтні 2023 року в МОК офіційно заявили, що планують створити перші в історії Олімпійські ігри з кіберспорту.