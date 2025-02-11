Експосадовця Держказначейства Полтавщини підозрюють у недостовірному декларуванні на 95 млн грн

Колишньому начальнику одного з відділів Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на понад 95 мільйонів гривень.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідчі зʼясували, що коли чоловік ще був на посаді начальника, він подав до Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію за 2023 рік із завідомо неправдивими даними, які відрізняються від достовірних на понад 95 мільйонів гривень.

У листопаді 2024 року правоохоронці знайшли в експосадовця Головного управління Держказначейства Полтавщини необґрунтовані активи на мільйони доларів США.

Тоді слідство встановило, що у 2023 році експосадовець задекларував понад $60 мільйонів і 550 тисяч гривень готівкою, дорогоцінні метали у злитках на 38 мільйонів гривень. Тоді підозру фігуранту не оголошували.