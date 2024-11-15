В експосадовця Держказначейства Полтавщини знайшли необґрунтовані активи на мільйони доларів

У колишнього посадовця Головного управління Державної казначейської служби в Полтавській області знайшли необґрунтовані активи на мільйони доларів США. Правоохоронці розслідують справу за фактами незаконного збагачення й відмивання грошей.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідчі встановили, що у 2023 році експосадовець задекларував понад $60 мільйонів і 550 тисяч гривень готівкою, дорогоцінні метали в злитках оцінені в 38 мільйонів гривень. Частину майна він нібито отримав у спадок від батьків.

Слідство перевіряє джерела набуття цих активів, зокрема від родичів, які обіймають державні посади в Росії.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели понад 30 обшуків у будинках, квартирах, гаражах, транспортних засобах та інших об’єктах, які належать експосадовцю та його родичам.

Під час обшуків вилучили готівку, золоті пам’ятні монети, дорогі годинники, вогнепальну та мисливську зброю, нагороди РФ та інші цінності.

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Усе це передали до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), де проведуть повну перевірку декларації. Після результатів перевірки вирішуватимуть, чи повідомляти експосадовцю про підозру.