У Німеччині подружжя засудили до довічного за вбивство двох українок та викрадення немовляти

У Німеччині подружню пару — 45-річну жінку і 43-річного чоловіка — засудили до довічного увʼязнення за вбивство українки, її матері та викрадення дитини вбитої.

Про це передає RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Подружжя хотіло видати дитину однієї зі своїх жертв за власну. Суд визначив, що провина обох особливо серйозна, а це означає, що їхнє дострокове звільнення після 15 років увʼязнення практично неможливе.

Вирок суду можуть оскаржити. Усі сторони, включаючи захист, у своїх проханнях вимагали довічного увʼязнення для фігурантів. За словами речника суду, прокурор і співпозивач також вимагали встановити особливу тяжкість злочину. Двоє обвинувачених зізналися у скоєному і висловили каяття.

Слідство встановило, що навесні 2024 року засуджені вбили 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб викрасти пʼятитижневу дитину останньої. Подружжя, як вважає слідство, прагнуло мати спільну дочку — у них уже є четверо дітей.

Зараз дитина живе зі своєю тіткою в Україні.