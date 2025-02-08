Bloomberg: ЄС розглядає часткове скасування санкцій проти нафтової промисловості та банків Сирії

Європейський Союз обговорює угоду про часткове призупинення деяких санкцій щодо енергетичної галузі Сирії, включно із забороною на імпорт сирої нафти з країни та на експорт технологій для нафтогазової промисловості.

Про це пише Bloomberg.

Угода потенційно також може зняти обмеження на фінансування пошуку і переробки нафти та будівництва нових електростанцій.

Інші заходи, на які розраховує блок, передбачають виключення кількох банків зі списку санкцій і часткове зняття деяких обмежень, раніше накладених на Центральний банк Сирії, — йому дозволять надавати кошти.

Заморожування активів в ЄС, повʼязаних із Центробанком, найімовірніше, залишиться в силі, додали джерела.

Серед інших запропонованих ЄС заходів — скасування заборони на експорт банкнот і авіаційного палива, а також послаблення деяких обмежень для авіакомпаній і доступу до аеропортів. Пропозиції також передбачають кілька винятків з існуючих санкцій, зокрема щодо відкриття банківських рахунків у Сирії.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

Наприкінці січня нова влада Сирії оголосила про розпуск парламенту, всіх військових угруповань і політичних структур. Фактичний лідер Сирії Ахмед аль Шараа на перехідний період стане президентом.