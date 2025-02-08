У Росії помер капітан, причетний до ракетного удару по селу Гроза

Нагайко — командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного військового округу Збройних сил Росії. Він причетний до ударів «Іскандерами» по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях. Зокрема, його підрозділ 5 жовтня 2023 року вдарив по кафе в селі Гроза Купʼянського району. Тоді загинуло 59 людей, серед них — восьмирічний хлопчик.

У Росії помер капітан Костянтин Нагайко, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза Харківської області в жовтні 2023 року.

3 січня 2025 року Нагайка підірвали в місті Шуя Івановської області РФ. Відтоді він був у критичному стані в лікарні. У нього були множинні уламкові ураження органів, зокрема мозку — йому зробили трепанацію черепа.

Російський військовий Костянтин Нагайко. Пресслужба ГУР Міноборони України

Під час вибуху Нагайко перебував на чергуванні у своїй військовій частині.