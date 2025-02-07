Відстрочки в «Резерв+» будуть продовжувати автоматично

У застосунку «Резерв+» відстрочки від мобілізації продовжуватимуть в автоматичному режимі.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко у Facebook.
Вона нагадала, що раніше щоб продовжити онлайн-відстрочку, потрібно було надіслати новий запит у застосунку. Тепер достатньо лише оновити військовий документ.
За її словами, спочатку функція працюватиме для тих відстрочок, які були оформлені в «Резерв+». Її запустять для людей з інвалідністю, які мають посвідчення Пенсійного фонду, а також для студентів, аспірантів і докторантів.
«Багатодітні батьки, які мають трьох дітей у спільному шлюбі, після закінчення відстрочки можуть подати запит на нову. Пізніше зробимо автоматичні відстрочки й для них», — зазначила Чорногоренко.
- «Резерв+» — це застосунок від Міноборони, який запустили 18 травня 2024 року. Він надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг», у ньому військовозобовʼязані можуть оновити свої дані, як у ТЦК чи ЦНАП.
- 18 червня 2024 року в «Резерв+» зʼявилися військово-облікові документи з QR-кодом, а 26 червня — статус бронювання від мобілізації.