Стрілянина у Швеції. Медіа назвали імʼя стрілка, під час нападу в школі були й українці

Низка шведських і міжнародних медіа пишуть, що чоловік, який 4 лютого влаштував масову стрілянину у шведській школі для дорослих, — 35-річний Рікард Андерссон.

Про це пишуть CNN і BBC.

У поліції зазначили, що підозрюваний після стрілянини вчинив самогубство. Біля його тіла знайшли три гвинтівки. Там також додали, що раніше він був учнем цієї школи.

Сусід Андерссона розповів журналістам, що ніколи не бачив й не чув про нього. Він додав, що не знає, чому його сусід вів самітницьке життя, але той факт, що саме він є підозрюваним, для нього «жахливий».

У податковому агентстві Швеції повідомили журналістам, що станом на 2023 рік у їхніх даних немає жодних записів про «будь-який дохід від роботи» Андерссона з 2015 року.

Як пише BBC, серед убитих під час стрілянини у школі для дорослих в Еребру були мігранти із Сирії та Боснії.

Наявність боснійців і сирійців серед жертв підтвердили, зокрема, посольства. При цьому поліція Еребру публічно не надає жодних деталей про особи убитих.

У поліції стверджували, що не бачать в нападі ідеологічних мотивів. Водночас шведський телеканал TV4 показав відео, зняте зі шкільного туалету під час стрілянини, на якому можна почути слова «геть з Європи». Однак поки що невідомо, хто саме це вигукнув.

Під час нападу на школу в ній перебували й українці. «Бабель» поспілкувався з одеситкою Ганною, яка виїхала до Швеції у березні 2022 року, а в цій школі навчалась з вересня 2023-го. Того дня вона мала складати усний іспит.

«Ми почули сирену, але не таку, як при пожежі. Наша вчителька вийшла дізнатися, що це таке і чи така сирена лунає скрізь. Вона і побачила перша, що почалось, забігла у клас і сказала, щоб усі швидко лягли на підлогу. Стрілянину було чути ну дуже добре. Потім стрілянина затихла, ми чули чоловічий голос, а тоді знову стрілянину», — згадує вона.

За її словами, в її класі було семеро людей разом з вчителькою — усі жінки. Вони замкнулися на ключ і чекали, коли закінчиться стрілянина, — так просиділи приблизно півтори години.

Фізично українка не постраждала, однак каже, що її моральний стан досі важкий.

«Моральний стан досі важкий, але сьогодні краще трішки. Учора я плакала весь день. У вівторок, коли це сталося, паніки не було у мене, налякана була і не знала, виживу чи ні», — розповідає вона про свій стан.