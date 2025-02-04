У Швеції під час стрілянини у школі для дорослих загинули майже 10 людей

Вранці 4 лютого у шведському місті Еребру сталась стрілянина у школі для дорослих.

Про це пише SVT.

Поліція отримала повідомлення про стрілянину у школі Campus Risbergska близько 12:30. Це школа для дорослих, які не завершили формальну освіту або не отримали достатньої кількості балів для продовження навчання у вищому навчальному закладі. Вона розташована на території кампусу, де також є школи для дітей.

Поліція підтвердила, що загинули приблизно 10 людей, зокрема й стрілець. Точну кількість вбитих ще встановлюють, сказав начальник місцевої поліції Роберто Ейд Форест. Шестеро людей потрапили до лікарні.

У поліції вважають, що стрілець діяв сам, і наразі вони не вважають напад актом тероризму. Підозрюваний раніше не потрапляв в поле зору поліцейських.

З міркувань безпеки поліція оточила кілька прилеглих шкіл. Пізніше правоохоронці заявили, що насильство сталося лише у школі Campus Risbergska.