Генералу ЗС РФ оголосили підозру за розграбування Чорнобильської АЕС

Російському генерал-майору і заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Олексію Ртищеву повідомили про підозру — його вважають причетним до розграбування Чорнобильської АЕС.

Про це пише Офіс генпрокурора.

Слідство зʼясувало, що під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 року фігурант, перебуваючи тоді на посаді начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу ЗС Росії, разом з іншими окупантами грабував АЕС і знищував там майно.

Також він й інші росіяни грабували Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник, підприємства «Північна Пуща», «Екоцентр», «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами».

Завдані збитки оцінюють у понад 1,038 мільярда гривень.

У справі про розграбування ЧАЕС підозру отримав і заступник гендиректора з безпеки підприємства «Провідний проєктно-дослідницький та науково-дослідницький інститут промислової технології» держкомпанії «Росатом» Микола Мулюкін.

Працівники «Росатому» вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 компʼютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри.