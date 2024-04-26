Поліція оголосила про підозру заступнику гендиректора «Росатома» за захоплення і розграбування ЧАЕС

Слідчі Національної поліції України оголосили підозру заступнику гендиректора «Росатома» — російському генерал-майору поліції Миколі Мулюкіну. Це перша підозра посадовій особі рф такого рангу.

Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За даними слідства, Мулюкін під час російської окупації Чорнобиля навесні 2022 року керував пограбуванням атомної електростанції. Він особисто перебував на Чорнобильській атомній електростанції.

Пресслужба Нацполіції

Оскільки окупанти не знали, що робити зі станцією під час виведення з експлуатації, то просто розграбували майно. Військові рф виконували накази працівників «Росатома» на ЧАЕС, утримуючи в заручниках працівників станції та нацгвардійців, які її захищали.

Слідчі ідентифікували понад 100 росіян, які брали участь у захопленні та пограбуванні ЧАЕС. Підтверджено, що керував окупантами на обʼєкті саме Мулюкін.