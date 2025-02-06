Екскомандира 155 бригади Рюмшина залишили під вартою, але зменшили заставу

Київський апеляційний суд залишив колишнього командира 155 бригади Дмитра Рюмшина під вартою.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Підтримати військового до зали суду прийшла група цивільних, вони вимагали для нього бойового імунітету.

Рюмшина в залі суду хотіли взяти на поруки три депутати, зокрема народна депутатка Людмила Буймістер, яка нині служить в лавах Сил Оборони.

Однак суд вирішив не відпускати його на поруки, але зменшив заставу з 90 до 50 мільйонів гривень.

Що передувало

Журналіст Юрій Бутусов 31 грудня 2024 року заявив, що в період з березня по листопад 1 700 військових зі 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської самовільно залишили службу.

Він також зазначив, що в жовтні, коли бригада поїхала на навчання у Францію, зі служби втекли ще 50 бійців.

У коментарі «Українській правді» радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян сказала, що ДБР справді вивчає ці факти та відкрило кримінальне провадження за дезертирство і перевищення військовим посадовцем влади чи службових повноважень.

На початку січня правоохоронці затримали командира однієї з рот 155 ОМБр — він начебто не лише сам самовільно залишив частину, але й підбурив на це своїх бійців.

А 20 січня затримали вже колишнього командира 155 окремої механізованої бригади Дмитра Рюмшина. За версією слідства, він не інформував органи досудового розслідування про факти СЗЧ, хоча про них йому доповідали не лише усно, але й писали рапорти.