Google згортає програми інклюзивності під час наймання працівників

Корпорація Google відмовляється від політики різноманітності, рівності та інклюзії під час працевлаштування людей і переглядає деякі відповідні програми.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У Google заявили, що більше не намагатимуться поліпшити представництво меншин у компанії. Після смерті Джорджа Флойда у 2020 році та протестів руху Black Lives Matter техногігант обіцяв збільшити частку «недостатньо представлених груп» на керівних посадах на 30% до 2025 року.

Компанія переглядає нещодавні судові рішення та укази президента США Дональда Трампа, спрямовані на обмеження DEI в уряді. Компанія оцінює, як треба змінити власну політику відповідно до нових вимог. Попри це Google продовжить відкривати та розширювати офіси в містах, де працівники належать до різноманітних груп.

«Ми продовжимо інвестувати в штат по всій території США і в багатьох країнах світу, але в майбутньому більше не будемо ставити перед собою амбітних цілей», — йдеться в електронному листі.

Директорка з персоналу Google Фіона Чікконі зазначила, що в Google передусім створюють середовище, де кожен «може процвітати» та до всіх ставляться справедливо.