Google пожертвувала $1 мільйон на інавгурацію Дональда Трампа.

Корпорація Google у понеділок, 6 січня, пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico — їм це підтвердили у компанії.

«Google рада підтримати інавгурацію 2025 року з прямою трансляцією на YouTube і прямим посиланням на нашу домашню сторінку. Ми також жертвуємо інавгураційному комітету», — сказав глобальний керівник відділу урядових справ і державної політики Google Каран Бхатія.

Google пожертвувала $285 тисяч на інавгурації 2016 та 2020 років, сказав прессекретар Хосе Кастаньєда.

Голова Сенату з питань торгівлі Тед Круз заявив Politico, що республіканці націляться на політику модерації контенту Google та YouTube.

Тим часом 7 січня генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія відмовляється від перевірки фактів і послаблює правила модерації контенту.

За словами Цукерберга, Meta співпрацюватиме з обраним президентом Дональдом Трампом, «щоб протистояти урядам у всьому світі, які переслідують американські компанії та посилюють цензуру».

Ці зміни відбулися напередодні інавгурації Дональда Трампа. Імовірно, так Meta прагне налагодити відносини з новою президентською адміністрацією. Зокрема, напередодні на одну з керівних посад компанії призначили колишнього радника 41-го американського президента Джорджа Буша і близького соратника Трампа — Джоела Каплана.