WSJ: Meta пожертвувала мільйон доларів на інавгурацію Трампа

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала мільйон доларів в інавгураційний фонд обраного президента США Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal. Про плани зробити пожертвування представники компанії, за словами джерела WSJ, повідомили фонду в листопаді. Тоді засновника Facebook Марка Цукерберга запросили на вечерю в резиденцію Трампа «Мар-а-Лаго» у Флориді. Перед вечерею Цукерберг показав Трампу розумні окуляри Ray-Ban від Meta, а потім подарував їх. Крім цього, Цукерберг і його радники зустрілися з сенатором Марко Рубіо, якого Трамп висунув на посаду держсекретаря, а також із трьома старшими радниками Білого дому: Стівеном Міллером, Вінсом Гейлі і Джеймсом Блером. Старші керівники Meta з політики Джоел Каплан і Кевін Мартін, а також республіканський стратег Браян Бейкер зустрічалися з новою главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Під час президентської кампанії Марк Цукерберг не підтримував жодного з кандидатів. Але його стосунки з Дональдом Трампом в останні роки були важкими. Після штурму Капітолія 6 січня 2021 року Facebook забанив Трампа, пояснивши це тим, що його пости заохочували насильство. На початку 2023 року акаунти колишнього президента у Facebook та Instagram відновили, але з певними обмеженнями. Уже в липні Meta зняла ці обмеження.

Сам Трамп у своїй книзі «Врятувати Америку», що вийшла в 2024 році, пообіцяв Цукербергу, що той «проведе решту свого життя у вʼязниці», якщо знову спробує «зробити щось незаконне», як і інші, «хто вчинить шахрайство на президентських виборах 2024 року». Трамп мав на увазі пожертвування розміром $400 мільйонів, яке Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан виділили двом некомерційним організаціям для допомоги урядовим виборчим комісіям по всій країні під час виборів 2020 року в пандемію коронавірусу. Тоді республіканці звинуватили Цукерберга у спробі підвищення явки демократів у штатах, що вагаються. Тож, як пише WSJ, пожертвування Meta може символізувати новий крок у відносинах між Цукербергом та Трампом та спробу їх налагодити. Після замаху на Трампа в липні 2024 року Цукерберг відзначив реакцію Трампа на постріл, називаючи її «одним із найкрутіших видовищ», які він бачив у своєму житті.