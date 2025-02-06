ППО збила 56 російських дронів із 77. Деталі атаки

У ніч на 6 лютого українська ППО збила 56 російських дронів із 77. Ще 18 безпілотників були локаційно втрачені.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.
У Харкові через падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджені контактні лінії електромережі та близько 100 торговельних павільйонів на ринку. Минулося без постраждалих.
У Дніпровському районі пошкоджені чотири приватних будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли. Також пошкодження, за даними Повітряних сил, фіксували на Черкащині, але в ОВА про них не повідомили.
- У ніч на 6 лютого Україна вдарила по російському аеродрому «Приморсько-Ахтарський» в Краснодарському краї Росії. Звідти росіяни майже щоночі запускають дрони Shahed, які атакують Україну.