ППО збила 56 російських дронів із 77. Деталі атаки

У ніч на 6 лютого українська ППО збила 56 російських дронів із 77. Ще 18 безпілотників були локаційно втрачені.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Російські війська атакували Україну ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

У Харкові через падіння уламків БпЛА «Герань» пошкоджені контактні лінії електромережі та близько 100 торговельних павільйонів на ринку. Минулося без постраждалих.

У Дніпровському районі пошкоджені чотири приватних будинки, господарська споруда, теплиця. Люди вціліли. Також пошкодження, за даними Повітряних сил, фіксували на Черкащині, але в ОВА про них не повідомили.