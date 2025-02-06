Україна вдарила по аеродрому в Краснодарському краї — звідти росіяни запускають Shahed

У ніч на 6 лютого Україна вдарила по російському аеродрому «Приморсько-Ахтарський» в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Приморсько-Ахтарський» — це об’єкт оперативного базування авіаційних засобів.

Із цього аеродрому росіяни запускають дрони Shahed, які постійно атакують Україну. Також там обслуговують російську авіатехніку, яка працює на фронті в Запорізькій та Херсонській областях.

Після удару на аеродромі чули вибухи, спалахнула пожежа. Результати атаки уточнюють. Це була операція Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

Міноборони РФ звітувало, що над Краснодарським краєм нібито збили шість безпілотників. Про атаку на аеродром у російському відомстві не повідомили.