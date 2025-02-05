Вбивство на фунікулері в Києві. Мати підозрюваного в суді напала на журналістку

Мати підозрюваного в убивстві підлітка на фунікулері в Києві напала на журналістку телеканалу «Ми — Україна» в суді.

Про це повідомив телеканал, а відео інциденту опублікував «Вечірній Київ».

На відео видно, як жінка вихоплює з рук журналістки телефон. Коли та намагається його забрати, вона кидає пристрій на землю.

На телеканалі підтвердили, що на відео їхня журналістка Вікторія Дмитренка. Там зазначили, що мати підозрюваного вдарила її по обличчю до крові.

Там назвали це «відвертим перешкоджання журналістській діяльності», а постраждала журналістка звернулась до поліції.

У столичній поліції заявили, що встановлюють обставини інциденту.