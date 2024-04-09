Підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві відправили під арешт

Печерський районний суд Києва 9 квітня відправив військовослужбовця Управління державної охорони, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера, під арешт.
Про це пише «Суспільне».
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня.
Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це просив захист підозрюваного через «негатив у засобах масової інформації» та погрози на адресу чоловіка.
- Увечері 7 квітня в соцмережах зʼявилась інформація, що в Києві на станції фунікулера хлопець під час сварки розбив скло й уламком смертельно порізав іншого юнака. Конфлікт між молодиками стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського монастиря. У «Київпастрансі» о 20:01 повідомляли про призупинення руху через «хуліганський випадок».
- 8 квітня ДБР відкрило провадження за фактом інциденту. Зʼясувалося, що нападник працював в Управлінні державної охорони України. У ДБР стверджували, що під час конфлікту правоохоронець штовхнув підлітка, той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Того ж дня чоловік отримав підозру в умисному вбивстві.