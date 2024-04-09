Підозрюваного у вбивстві підлітка на станції фунікулера в Києві відправили під арешт

Печерський районний суд Києва 9 квітня відправив військовослужбовця Управління державної охорони, підозрюваного у вбивстві підлітка на станції київського фунікулера, під арешт.

Про це пише «Суспільне».

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу до 5 червня.

Судове засідання проходило в закритому режимі. Про це просив захист підозрюваного через «негатив у засобах масової інформації» та погрози на адресу чоловіка.