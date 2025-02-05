Авіакатастрофа над Вашингтоном: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих

Після авіакатастрофи пасажирського літака і армійського гелікоптера над Вашингтоном з річки Потомак дістали тіла всіх 67 загиблих. Пошукові роботи завершилися. Судмедекспертизі залишилося ідентифікувати одне тіло.

Про це передає NBC News.

Національна рада з транспортної безпеки розслідує причини катастрофи, яка сталася ввечері 29 січня, коли літак American Airlines, що летів з Вічіти, зіткнувся з армійським гелікоптером Black Hawk біля національного аеропорту Рональда Рейгана над річкою Потомак.

Управління повітряним рухом підтвердило, що гелікоптер летів вище, ніж передбачають правила Федерального управління авіації поблизу цього аеропорту. Black Hawk був на висоті близько 91 м, тоді як пасажирський літак — на 114 м.

На борту літака було 64 людини, а гелікоптера — три. Серед загиблих — 14 фігуристів, які поверталися додому, зокрема російські тренери Вадим Наумов і Євгенія Шишкова.

З літака вилучили диктофон у кабіні екіпажу та реєстратор польотних даних, чорні скриньки перебувають у лабораторії.

Газета The New York Times із посиланням на попередній звіт Федерального управління цивільної авіації США зазначала, що в день авіакатастрофи в аеропорту імені Рональда Рейгана не вистачало диспетчерів.

Один диспетчер увечері 29 січня інструктував і гелікоптери поблизу аеропорту Рейгана, і літаки, які приземлялися та вилітали з його злітно-посадкових смуг. Зазвичай це робота для двох диспетчерів.