NYT: В аеропорту Вашингтону в день авіакатастрофи було замало диспетчерів

У день авіакатастрофи над Вашингтоном, коли армійський гелікоптер зіткнувся з пасажирським літаком, в аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні не вистачало диспетчерів.

Про це пише The New York Times із посиланням на попередній звіт Федерального управління цивільної авіації США.

Армійський гелікоптер Sikorsky H-60 міг відхилитися від затвердженої траєкторії польоту перед його зіткненням з пасажирським літаком American Airlines над річкою Потомак у Вашингтоні. Нові деталі зʼясували, коли слідчі прочісували місце авіакатастрофи в пошуках доказів.

Подробиці про остаточну локацію гелікоптера свідчать, що він не йшов за затвердженим маршрутом і летів вище, ніж треба, над землею, коли перетинав завантажений повітряний простір неподалік від столиці країни.

У внутрішньому звіті Федерального управління цивільної авіації США зазначають, що диспетчер, який обслуговував гелікоптери поблизу аеропорту Рейгана ввечері 29 січня, також інструктував літаки, які приземлялися та вилітали з його злітно-посадкових смуг. Зазвичай ці завдання виконують двоє диспетчерів.

Тим часом Національна рада з безпеки на транспорті знайшла чорні скриньки літака — реєстратор голосу в кабіні пілотів і реєстратор даних польоту, і забрала їх для лабораторного аналізу.