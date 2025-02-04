Жителів Естонії судять за звинуваченням у відмиванні €35 мільйонів для ексміністра Степанова

Державна прокуратура Естонії направила до суду обвинувальний акт щодо кількох естонських підприємців, яких підозрюють у відмиванні грошей для колишнього очільника українського МОЗ Максима Степанова.

Про це пише естонський мовник ERR.

Обвинувачені — підприємці Пріт Поріла, Дмитро Фокін та Айвар Рісі (їх звинувачують у відмиванні коштів в особливо великих розмірах), а також Світлана Калініна (їй інкримінують пособництво у відмивання коштів).

За даними слідства, обвинувачені надавали Максиму Степанову послуги з відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом. Справа стосується періоду, коли Степанов був директором української державної компанії «Поліграфічний комбінат «Україна».

За версією українських правоохоронців, він створив схему для отримання незаконних доходів і виведення з української компанії щонайменше €35 мільйонів у період з вересня 2013 по квітень 2021 року.

За даними досудового розслідування, ці гроші переказали естонській компанії Feature OÜ, якою керував обвинувачений Фокін.

Учасники схеми створили ланцюжок постачання, в якому естонська компанія мала постачати українській сировину для виготовлення документів, але її вартість завищили в кілька разів.

Гроші, що надійшли на рахунок естонської компанії, переказували через десятки інших естонських та іноземних компаній, зазначають у прокуратурі. Для того щоб надати транзакціям видимість законних, складали різні договори для створення фіктивних боргів, що дозволило приховати справжнє походження грошей.

Значна частина грошей, за даними слідства, поверталася Степанову або повʼязаним з ним людям.