Росіяни вдарили балістикою по Ізюму — є загиблі

Удень 4 лютого російські війська вдарили балістичною ракетою по центру місту Ізюм, що на Харківщині. Через удар загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Станом на зараз відомо про 20 постраждалих, пʼятеро з них госпіталізували. Ще одна людина знаходиться під завалами

Удар частково зруйнував адміністративні будівлі, також пошкоджена житлова пʼятиповерхівка. На місці працюють усі необхідні служби, наслідки удару уточнюють.