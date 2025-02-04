Полтавського блогера, який принижував військових, засудили до 6 років увʼязнення

Колишнього фітнес-тренера з Полтави Романа Заволоку засудили до 6 років позбавлення волі за те, що він кепкував з ветеранів ЗСУ та принижував їх.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Фігуранта визнали винним за ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 345, ч. 2 ст. 435-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Доведено, що влітку 2023 року засуджений неодноразово провокував конфлікти з працівниками ТЦК у Полтаві. Він грубо ображав військових, використовуючи нецензурну лексику, і фільмував це. Відео з принизливими коментарями він публікував у соцмережах, водночас заперечуючи факт збройної агресії РФ.

Крім цього, 29 серпня того ж року під час перевірки документів поліцією чоловік поводився агресивно, ігнорував вимоги припинити протиправну поведінку, чинив опір під час затримання і вдарив правоохоронця.

Відповідно до висновку медичного освідування, тоді полтавець перебував під дією наркотиків. Своєї вини він не визнав. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.