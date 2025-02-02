Трамп знову заговорив про приєднання Канади до США — після введення мит

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову закликав Канаду стати 51-м штатом країни. Це сталося після введення додаткових мит на імпорт канадських товарів.

Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, його країна начебто витрачає сотні мільярдів доларів на субсидування Канади. Водночас Трамп не бачить на це «жодної причини».

«Нам не потрібно нічого з того, що вони мають. Ми маємо необмежену кількість енергії, повинні виробляти власні автомобілі та маємо більше деревини, ніж можемо коли-небудь використати. Без цих величезних субсидій Канада перестане існувати як життєздатна країна. Жорстоко, але правда! Тому Канада повинна стати нашим омріяним 51-м штатом. Набагато нижчі податки й набагато кращий військовий захист для народу Канади — і жодних тарифів!» — каже 47-й президент.

Що передувало

1 лютого Трамп ввів додаткові мита на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Зокрема, мита для Канади й Мексики становитимуть 25%. На енергоносії з Канади тарифи встановлені на рівні 10%.

Відомо, що близько 20—25% усієї нафтопереробної промисловості США використовують нафту з Канади. Загалом понад 70% усього експорту Оттави припадає на експорт до Сполучених Штатів.

У відповідь Канада введе відповідні 25% мита на низку товарів зі США на майже $107 мільярдів, заявив премʼєр-міністр Джастін Трюдо. Мита на $20,6 мільярда набудуть чинності з 4 лютого — тоді ж, коли й американські мита, а решта — через три тижні.