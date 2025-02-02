У Полтаві зростає кількість загиблих через ракетний удар. Серед жертв — діти

Кількість загиблих через російський ракетний удар по житловому будинку в Полтаві 1 лютого зросла до 14. Серед них — дві дитини.
Про це повідомила ДСНС.
Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких чотири дитини. Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 людям.
Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Кореспонденти «Суспільного» з місця подій повідомляють, що з-під завалів зруйнованого будинку дістають тіла загиблих.
Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Полтавській області.
- Росіяни вдарили по Полтаві 1 лютого. Ворожа ракета зруйнувала цілий підʼїзд з першого до пʼятого поверху і пошкодила навколишні будинки.
- У ніч на 1 лютого Росія завдала по Україні комбінованого удару ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування, а також ударними БпЛА типу Shahed і дронами-імітаторами інших типів. Випустила загалом 165 цілей.