У Полтаві зростає кількість загиблих через ракетний удар. Серед жертв — діти

Кількість загиблих через російський ракетний удар по житловому будинку в Полтаві 1 лютого зросла до 14. Серед них — дві дитини.

Про це повідомила ДСНС.

Зараз відомо про 17 постраждалих, серед яких чотири дитини. Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 194 людям.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Кореспонденти «Суспільного» з місця подій повідомляють, що з-під завалів зруйнованого будинку дістають тіла загиблих.

Полтавська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей. Розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Полтавській області.