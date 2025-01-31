У Німеччині до довічного увʼязнення засудили вбивцю 9-річної українки Валерії

Німецький суд призначив довічне увʼязнення 37-річному чоловіку, якого визнали винним у вбивстві 9-річної української біженки Валерії.

Про це пишуть Tagesspiegel і Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Суд також постановив, що злочин був особливо тяжким. Це фактично унеможливлює дострокове звільнення засудженого після 15 років у вʼязниці.

Засуджений — громадянин Молдови, колишній матері вбитої дівчинки, вони були у стосунках близько трьох місяців.

На засіданні був присутній батько дівчинки, який служить в українській армії. Йому дозволили виїхати до Німеччини на суд, де він був співпозивачем.

Убивство 9-річної українки в Німеччині

Девʼятирічна Валерія зникла 3 червня 2024 року — вона вийшла з дому, щоб автобусом їхати до школи, але в школі так і не зʼявилась. Там не забили на сполох, тому мама дівчинки помітила її зникнення лише ввечері. Вона повідомила поліцію близько 18:30 того ж дня.

Через понад тиждень пошуків у лісі неподалік міста Дебельн знайшли тіло дитини. Його виявили приблизно за три кілометри від будинку сімʼї Валерії. Згодом німецька поліція підтвердила, що це тіло зниклої дівчинки. Правоохоронці розслідували вбивство і підозрювали двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Надії (громадянина Молдови Андрія), а також її переслідувача (50-річного українця Геннадія). Останній, як згодом написав таблоїд Bild, мав алібі.

Дівчинка разом з матірʼю жили в Німеччині з 2022 року. Батьки Валерії розлучені, тато служить на фронті. Після зникнення дитини йому дали відпустку і дозволили поїхати до Німеччини.