Міноборони каже, що контракт голови АОЗ Безрукової завершується сьогодні. Вона звернулась до президента

У Міноборони заявили, що відзавтра Агенцію з оборонних закупівель замість Марини Безрукової очолюватиме Арсен Жумаділов. Безрукова звернулась до президент Володимира Зеленського із закликом втрутитися в конфлікт.

Міністерство наголосило, що контракт Безрукової завершується 31 січня і його не продовжували.

«З 1 лютого 2025 року тимчасове виконання обовʼязків керівника Агенції покладено на Арсена Жумаділова. Він виконуватиме ці функції до моменту затвердження нового директора у встановленому порядку», — йдеться в повідомленні.

Безрукова ж каже, що через зміну керівника робота агенції була фактично заблокована на цілий тиждень. Вона вважає, що така ситуація загрожує критично важливим постачанням для ЗСУ, підриває довіру міжнародних партнерів і шкодить безпеці країни.

Вона просить Зеленського припинити руйнування агенції, гарантувати розвʼязання конфлікту виключно у правовий спосіб та забезпечити повноцінну і стабільну роботу АОЗ — без тиску, блокувань і атак.

Що відбувається в Агенції оборонних закупівель

Наглядова рада АОЗ 20 січня подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити контракт чинної директорки Агенції Марини Безрукової на один рік.

Уже 23 січня наглядова рада уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з Безруковою. Однак наступного дня Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель. Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію очолить Арсен Жумаділов, який зараз керує Державним оператором тилу.

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради — директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута й колишнього заступника міністра оборони України Юрія Джигиря. Обидва голосували за продовження контракту Безрукової.

25 січня Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр Умєров ініціював службове розслідування в агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.

Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

28 січня стало відомо, що за зверненням ЦПК Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо можливого зловживання владою Умєровим, коли той звільнив Безрукову.