У Києві нові температурні рекорди — погода відповідала показникам квітня

Протягом 30 січня в Києві зафіксували три рекорди добової температури повітря. Багаторічні показники свідчать, що така погода відповідає початку квітня.
Про це повідомила метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Мінімальна температура повітря в столиці не опустилась нижче ніж +3,0 °С, що на 0,1 °С вище за попередній рекордний показник для цієї дати 2002 року.
Водночас максимальна температура повітря після полудня досягла +11,6 °С, а це на 3,7 °С вище, ніж було в цей день у тому ж 2002 році.
Середньодобова температура 30 січня 2025 року — найвища за весь час спостережень для цієї дати і становила 6,5 °С. Це перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,4 °С, а кліматичну норму — на 10,7 °С.
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