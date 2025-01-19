У Києві три роки поспіль не було кліматичної зими. Йдеться про 2022, 2023 та 2024 роки.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Кліматична зима в Україні розпочинається, коли середньодобова температура повітря падає нижче 0 °C і стабільно тримається в межах цих показників. А у 2022, 2023 та 2024 роках середня температура повітря за зимовий період була вищою за 0 °C. Усе через глобальне потепління.

«Україна входить до регіонів планети, де протягом останнього десятиріччя зростання температури відбувалося найвищими темпами. За останні 60 років підвищення середньої температури на нашій території відбувалося майже у 2,5 раза швидше, ніж загалом у світі, — сказала завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

За її словами, у 1961—2023 роках в Україні температура зростала на 0,41 градуса за десять років, а в Європі — 0,34 градуса. Основне потепління відбувається насамперед у зимовий період.

Зараз для України характерні коливання температури в зимовий період: від +5 °C до -5 °C. Періодично можуть виникати короткочасні екстремальні морози або аномально сильні хуртовини — це теж наслідки зміни клімату.

Тому в Україні тепер рідко формується стабільний сніговий покрив, який тримається тривалий час. Це також негативно впливає на екосистеми. Зокрема, стає менше запасів води, що негативно впливає на ріст рослин, родючість ґрунту та врожайність сільськогосподарських культур. Останнє негативно може впливати на різні галузі економіки України.