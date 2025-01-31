Міноборони поскаржилось до Мінʼюсту через зміну керівника АОЗ у держреєстрі

Міністерство оборони надіслало скаргу до Міністерства юстиції через внесення даних про керівника Агенції оборонних закупівель (АОЗ) в державний реєстр — там Арсена Жумаділова змінили на Марину Безрукову.

Про це повідомляється на сайті Мін’юсту.

Заява до Колегії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Мінʼюсті надійшла 30 січня.

Міноборони наполягає, що 29 січня приватний нотаріус незаконно він зміни до відомостей про керівника АОЗ — замість тимчасового виконувача обовʼязків Жумаділова вписав Марину Безрукову, яку очільник оборонного відомства Рустем Умєров відсторонив від посади на час службового розслідування.

У Міноборони вважають, що рішення про зміну керівника було прийнято з порушенням вимог законодавства та статуту підприємства.

Зміна керівництва АОЗ

20 січня наглядова рада АОЗ подала міністру оборони Рустему Умєрову рекомендацію продовжити контракт чинної директорки Агенції Марини Безрукової на один рік.

Уже 23 січня наглядова рада уклала додаткову угоду про продовження дії контракту з Безруковою. Однак наступного дня Умєров анонсував звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агенції оборонних закупівель. Умєров зазначив, що результат закупівель озброєнь був незадовільним, тож треба змінити систему. Замість Безрукової агенцію очолить Арсен Жумаділов, який зараз керує Державним оператором тилу.

Також Міністерство оборони відкликало двох представників держави з наглядової ради — директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута й колишнього заступника міністра оборони України Юрія Джигиря.

25 січня Агенція оборонних закупівель заявила, що продовжить роботу під керівництвом Безрукової, попри рішення Умєрова. Однак 27 січня «Суспільне» з посиланням на власні джерела писало, що міністр Умєров ініціював службове розслідування в агенції, а Безрукову на час розслідування відсторонили від роботи.

У Центрі протидії корупції розкритикували рішення Умєрова не продовжувати контракт з Безруковою. Виконавча директорка ЦПК Дарʼя Каленюк раніше пояснювала, що наглядова рада без погодження Міноборони має законне право продовжити контракт з директоркою Агенції оборонних закупівель.

Сама Безрукова говорила, що в неї «почали погіршуватися» відносини з міністром оборони Рустемом Умєровим через інцидент з неякісними 120-мм мінами.

28 січня стало відомо, що за зверненням ЦПК Національне антикорупційне бюро почало розслідування щодо можливого зловживання владою Умєровим, коли той звільнив Безрукову.