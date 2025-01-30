МЗС України викликало посла Словаччини через заяви премʼєра Фіцо

До Міністерства закордонних справ 30 січня викликали посла Словаччини в Україні Павела Віздала. Йому висловили «рішуче несприйняття» заяв про нібито втручання України у внутрішні справи Словаччини.
Про це повідомили в МЗС.
Заступник міністра Олександр Міщенко зазначив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наразі виступає «рупором Кремля». Такі дії з боку словацької влади неприйнятні, бо завдають шкоді українсько-словацьким відносинам та єдності всього Європейського Союзу в протидії російській агресії.
Уряд Словаччини намагається зберегти залежність від російських енергоносіїв, усупереч спільним європейським зусиллям — це неприйнятно, вважають в українському МЗС. Тож Братиславу закликали припинити таку практику та повернутися до конструктивного діалогу й розвитку добросусідських відносин між країнами.
Окремо українська сторона наголосила, що підтримує і розвиває добрі контакти з усіма міжнародними партнерами, які допомагають Україні.
- Після того, як Україна припинила транзит російського газу, відносини між Україною та Словаччиною стали напруженими. 29 січня МЗС Словаччини викликало українського посла через критику Києвом премʼєра Фіцо.
- Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо погрожував скасувати допомогу українцям у Словаччині й не постачати Україні електроенергію. А ще називав президента Зеленського «шантажистом» і «жебраком», мовляв, той «випрошує в Європи гроші». У відповідь Зеленський сказав, що Фіцо займається «піаром та брехнею», а ще звинуватив його у звʼязках із Москвою.