Сирія вимагає від Росії «компенсації» після застопорених переговорів про її військові бази у країні

Переговори Росії з новим сирійським урядом про збереження російських військово-морських баз у країні зайшли в глухий кут. Сирія вимагає від РФ «компенсації», але не вказуює, які саме.

Про це пише Bloomberg.

Новий уряд Сирії провів з делегацією Кремля перші переговори після повалення режиму Башара Асада і звітував, що «діалог підкреслив роль Росії у відновленні довіри із сирійським народом за допомогою конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення».

Натомість заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Богданов назвав переговори конструктивними, хоч «ми розуміємо, наскільки складна ситуація». І додав, що «відновлення відносин має усунути минулі помилки».

У звіті про переговори сирійська влада не згадувала дві ключові російські військові бази в Сирії, які Кремль прагне зберегти. За словами Богданова, прогресу в цьому питанні немає.

Військові бази РФ у Сирії — це військово-морський порт у Тартусі та аеродром у Хмеймімі. Завдяки ним Москва впливала на Близький Схід і Африку. Втрата цих обʼєктів стане її стратегічною невдачею, адже Росія продовжує ескалацію зі США та їхніми європейськими союзниками.

Крім того, військово-морський порт у Тартусі — єдиний порт Росії в Середземному морі, а Хмеймім є головною базою постачання для діяльності Кремля в багатьох частинах Африки.

До переговорів Кремль був оптимістичний і вважав, що зможе переконати «Хаят Тахрір аш-Шам» дозволити їй залишитися на базах. Однак Туреччина виступає проти продовження військової присутності Москви в Сирії. Також залишаються сумніви, що нова сирійська влада дозволить Росії залишитися на базах після того, як російські військові літаки атакували сили опозиції під час громадянської війни у країні.

Повалення режиму Асада в Сирії

Сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск 8 грудня 2024 року і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже повалили.