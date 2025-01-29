Мер Києва Кличко звернувся до президента через нового начальника КМВА — каже, що той хоче «розбалансувати» владу

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського. Каже, що люди з його оточення «займаються політичними інтригами» та намагаються «розбалансувати» владу в Києві.

За словами Кличка, новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нібито намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА. Тому Кличко заявив про «порушення закону».

«[Ткаченко] блокує вирішення ключових господарських питань. Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці», — заявив Кличко.

У КМВА і в Офісі президента наразі цю заяву не коментували, Ткаченко теж не реагував.