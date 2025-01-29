Мер Києва Кличко звернувся до президента через нового начальника КМВА — каже, що той хоче «розбалансувати» владу

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до президента Володимира Зеленського. Каже, що люди з його оточення «займаються політичними інтригами» та намагаються «розбалансувати» владу в Києві.
За словами Кличка, новий начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко нібито намагається перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА. Тому Кличко заявив про «порушення закону».
«[Ткаченко] блокує вирішення ключових господарських питань. Відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. Це дестабілізує управління містом і створює загрозу життєзабезпеченню столиці», — заявив Кличко.
У КМВА і в Офісі президента наразі цю заяву не коментували, Ткаченко теж не реагував.
- Зеленський призначив Тимура Ткаченка новим головою КМВА 31 грудня 2024 року. Протягом 2021—2023 років він очолював Департамент міського благоустрою КМДА. А із вересня 2024-го працював заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
- За місяць роботи на новій посаді Ткаченко анонсував заміну керівників райдержадміністрацій. А ще він пропонував, аби відрядження службовців КМВА погоджували з СБУ та поліцією тощо.