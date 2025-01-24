У Києві змінять голів районних адміністрацій — незабаром призначать нових керівників.
Про це повідомив голова Київської міської державної адміністрації Тимур Ткаченко.
«Мета одна — більше результатів та уваги до безпекових питань, вирішення проблем, що хвилюють громаду, і створення умов для комфортного життя», — пояснив Ткаченко.
Голова КМВА зазначив, що Київ володіє найбільшим бюджетом і ресурсами у країні. Однак навіть за таких переваг кияни стикаються з проблемами, які вимагають негайного вирішення.
- Ткаченка призначили головою КМВА 31 грудня 2024 року — до того він був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Його попередник Сергій Попко, який командував Сухопутними військами України з 2016 по 2019 рік, очолив Київську МВА в жовтні 2022 року.