«Євробачення-2025». У якому півфіналі виступатиме Україна

За результатами жеребкування Україна виступить у першій частині першого півфіналу конкурсу «Євробачення-2025» 13 травня.

Про це стало відомо після жеребкування.

У першому півфіналі також виступатимуть Швеція, Словенія, Ісландія, Естонія, Польща, Португалія, Нідерланди, Азербайджан, Албанія, Сан Маріо, Бельгія, Кіпр, Хорватія та Норвегія.

У другому півфіналі, що відбудеться 15 травня, змагатимуться Австрія, Литва, Чорногорія, Вірменія, Греція, Ірландія, Австралія, Латвія, Чехія, Ізраїль, Мальта, Фінляндія, Данія, Люксембург, Грузія та Сербія.

Гранд-фінал Євробачення відбудеться 17 травня. Щорічно пʼять країн-засновниць конкурсу потрапляють до фіналу — це Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція. До них кожен рік доєднується країна, яка проводить «Євробачення». Цього року це Швейцарія — конкурс проведуть у швейцарському місті Базель.