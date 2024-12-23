Українці обрали суддів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Українці обрали трійку журі Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025». Опитування проходило в «Дії» і вже завершилось.

Про це повідомила «Дія».

За результатами опитування лідерами голосування стали:

Джамала — співачка, переможниця «Євробачення-2016» (156 048 голосів — 35,28%);

— співачка, переможниця «Євробачення-2016» (156 048 голосів — 35,28%); Сергій Танчинець — музикант, продюсер, лідер рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» (89 516 голосів — 20,24%);

— музикант, продюсер, лідер рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» (89 516 голосів — 20,24%); Катерина Павленко — фронтвумен гурту Go_A (52 359 голосів — 11,84%).

Дія / Telegram

Загалом в опитуванні взяли участь 442 374 українці.

Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого 2025 року. Уже відомі імена дев’ятьох фіналістів Нацвідбору, ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії» до 17 січня.