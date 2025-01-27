Китай та Індія відновлять польоти між країнами — уперше з 2020 року

Китай та Індія відновлять пряме повітряне сполучення між країнами. Його припинили у 2020 році.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Індії за підсумками візиту міністра Шрі Вікрама Місрі до Пекіну.

У 2020 році між військовими і прикордонниками Індії та Китаю сталася сутичка на північному кордоні Індії через будівництво дороги біля кордону. Тоді в регіоні Ладакх загинули 20 індійських і щонайменше четверо китайських військових. Країни не можуть домовитися про демаркацію кордонів понад 60 років — відтоді, як у 1962 році їхня коротка прикордонна війна закінчилася тим, що Китай забрав в Індії частину території, яку він вважає своєю.

Після цього відносини Китаю та Індії погіршилися, а польоти між країнами скасували. Однак на полях саміту БРІКС у російській Казані, що був у жовтні 2024 року, відбулися перші за пʼять років офіційні переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. Це була найбільша за чотири роки відлига у відносинах між двома країнами.

Уже 26—27 січня 2025 року індійський міністр полетів до Китаю, де країни домовилися про стабілізацію стосунків. Сторони обговорять, як відновити польоти якомога скоріше.

Крім того, країни домовились відновити Кайлаш Манасаровар Ятра — паломництво до гори Кайлаш і озера Манасаровар у Тибеті. Це не лише важлива релігійна подія, але й важливий аспект у дипломатичних відносинах між країнами, бо після їхнього погіршення у 2020 році Ятра зазнала значних змін. Китай закрив кордони для паломників з Індії, що зробило здійснення Ятри неможливим. Традиційні маршрути через Ліпулек і Нату-Ла більше не використовувалися паломниками.

Дипломати зазначили, що 2025 рік може стати роком відновленням довіри між Індією та Китаєм. Тож вони й далі продовжать обговорювати суперечливі моменти та спробують досягнути компромісів.