Зеленський відмовив генсеку ООН Гутеррешу у візиті до Києва через його поїздку до Росії

Президент України Володимир Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу у візиті в Україну через те, що він узяв участь у саміті БРІКС у Росії.

Про це інформагентству AFP повідомило джерело в Офісі президента України, передає Barronʼs.

На саміті БРІКС, організованому Росією в місті Казань, Гутерреш у четвер «благав за справедливий мир» в Україні, закликавши Путіна у своїй промові припинити війну, яка триває понад два роки.

Але його участь у зустрічі 20 світових лідерів, серед яких були президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії Нарендруа Моді, викликала обурення в Києві. Саміт БРІКС став найбільшою дипломатичною подією в Росії від початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

«Після Казані Гутерреш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив свій візит. Тому його тут не буде — саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані», — сказало джерело AFP.

Водночас у ООН наполягають, що під час переговорів із Путіним у Казані Гутерреш повторив, що «російське вторгнення в Україну було порушенням Статуту ООН і міжнародного права».

Напередодні цих двосторонніх переговорів МЗС України розкритикувало рішення Гутерреша відвідати Казань і зазначило, що він не був присутнім на мирному саміті, який Україна проводила у Швейцарії в червні.

«Це неправильний вибір, який не сприяє миру. Це лише шкодить репутації ООН», — заявило МЗС.