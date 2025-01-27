У ЄС погодились послабити санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії.

Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Каллас.

«Хоча ми прагнемо рухатися швидко, зняття санкцій може бути скасоване, якщо будуть зроблені неправильні кроки», — додала вона.

Каллас не навела деталей, однак агентство Reuters писало, що мова про призупинення санкцій, пов’язаних з енергетикою і транспортом.

Також дипломати ЄС рекомендували «оцінити варіанти відновлення банківських та інвестиційних відносин із Сирією».

«Послаблення обмежувальних заходів ЄС здійснюватимуть поетапно і на зворотній основі, з регулярною оцінкою того, чи дозволяють умови в Сирії подальше послаблення», — йдеться в документів, з яким ознайомились журналісти.

Формулювання документа є компромісом між столицями ЄС. Деякі уряди хочуть діяти швидко, щоб призупинити санкції, в той час, як інші віддають перевагу більш обережному і поступовому підходу, щоб Європа зберегла важелі впливу.

Згідно з документом низка санкцій має залишитися в силі, в тому числі заходи, повʼязані з режимом Асада, незаконною торгівлею наркотиками і зброєю.

Повалення режиму Асада в Сирії

8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.

Сирійські повстанці формують перехідний уряд — його очолює Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб.

Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмад аль Шараа (більш відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною і не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Він закликає зняти із Сирії міжнародні санкції, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.