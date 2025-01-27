Литва та Естонія погодилися на вимогу Трампа витрачати 5% ВВП на оборону

Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які погодилися на вимогу президента США Дональда Трампа витрачати понад 5% свого ВВП на оборону.

Про це пише Financial Times.

Литва готова з наступного року і принаймні до 2030 року витрачати на оборону від 5 до 6% свого ВВП. Це приблизно вдвічі більше, ніж зараз.

«Звичайно, є тиск, і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного і найбільшого союзника в НАТО. Ми не можемо ігнорувати ці сигнали. Але це не єдина причина. Для нас екзистенційно важливо мати тут реальні військові можливості», — міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал у відповідь на обіцянку Литви заявив, що його країна теж планує виділяти на оборону 5% ВВП. Зараз країна витрачає 3,7%.

«Наш ключовий партнер з питань безпеки під керівництвом свого нового президента надіслав чіткий сигнал: видатки НАТО на оборону мають зрости. Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден — наша мета має становити 5%», — зазначив Міхал.

За словами європейських посадовців, НАТО на червневому саміті має намір збільшити свій неофіційний показник оборонних витрат з нинішніх 2 до 3 або 3,5% — так блок планує відповісти на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але Трамп сказав союзникам, що хоче 5%, і цю цифру зараз підтримують кілька передових країн НАТО, зокрема Польща, яка лідирує в Альянсі за витратами, що перевищують 4%.